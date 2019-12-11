2019-12-11T15:37:31+03:00
Политика

В кубанском департаменте внутренней политики сменился директор

Им стал Игорь Чагаев
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о назначении на должность директора регионального департамента внутренней политики Игоря Чагаева. На этом посту он сменил Сергея Пуликовского, который ранее назначен вице-губернатором Кубани.

- Игорь Чагаев родился 19 июня 1987 года в Лабинске. Он получил образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» в Кубанском государственном университете, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2016 году занял должность заместителя начальника управления инвестиций, развития предпринимательства и информатизации Лабинского района. В 2018-м Чагаев назначен заместителем главы муниципалитета, а затем возглавил его.

Напомним, на Кубани учредят специальную награду для общественников. Присуждать ее будут лучшим активистам территориального общественного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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