2019-12-11T15:47:31+03:00
Общество

В Краснодаре временно перекроют улицу Орджоникидзе

Это связано с празднованием Дня энергетика
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре 16 декабря пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню энергетика. Из-за этого временно перекроют для движения транспорта улицу Орджоникидзе на участке от Красноармейской до Красной.

- Ограничение будет действовать с 6:00 до окончания торжеств, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

С 22:00 16 декабря данный участок начнут освобождать от припаркованных автомобилей.

Напомним, в Краснодаре пройдет благотворительная акция «Подарки Деда Мороза». Мероприятия в ее рамках проведут в краевой столице в декабре и январе. Из-за этого будут перекрывать движение по ряду улиц. В частности, нельзя будет проехать 12, 18 и 26 декабря по улице Орджоникидзе, от Красноармейской до Красной с 07.00 до окончания мероприятия. Помимо этого, запретят движение транспорта с 6 утра до окончания акции по Гоголя на участке от Красноармейской до Красной 16, 17, 19 и 20 декабря, а также 9 января

ИСТОЧНИК KP.RU

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