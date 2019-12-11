В Туапсе курортный сбор вводить не будут

СЕГОДНЯ 16:00 2019-12-11T16:00:43+03:00

Зато он появится в трех других муниципалитетах региона

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В Краснодарском крае с 1 января 2020 года эксперимент по взиманию курортного сбора распространится еще на три муниципалитета. Деньги с отдыхающих будут собирать в Ейске, Должанском и Тенгинском сельских поселениях.

- Также решено не вводить курортный сбор в Туапсе, так как он является портовым городом. – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Законодательного Собрания Краснодарского края.

Ставка сбора не изменится и останется на уровне 10 рублей с человека в сутки. От уплаты освобождены более 15 категорий льготников и жители региона.

Напомним, сейчас курортный сбор введен в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, Шепсинском, Небугском, Новомихайловском, Джубгинском, сельских поселениях. В 2018 году его заплатили более 1,5 млн отдыхающих, принеся в краевую казну почти 110 млн рублей. При этом ожидалось, что сумма поступлений не превысит 70 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU