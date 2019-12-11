Бюджет Кубани в 2020 году увеличится более чем на 1 млрд рублей

СЕГОДНЯ 16:27 2019-12-11T16:27:39+03:00

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Бюджет Краснодарского края в 2020 году увеличится на 1,1 млрд рублей. Большинство расходов региональной казны пойдет на социальные нужды.

- В частности, краевой здравоохранение в 2020 году получит на больше 320 миллионов рублей. Помимо этого, 144 млн рублей направят на ремонт сельских школ, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ЗСК.

Как отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев, в 2018 году бюджет края составил 275 миллиардов рублей, а в 2019-м – собственных средств, без учета федеральных, уже 320 миллиардов. Это показывает позитивные темпы роста реального сектора экономики Кубани.

Напомним, в Краснодарском крае с 1 января 2020 года эксперимент по взиманию курортного сбора распространится еще на три муниципалитета. Деньги с отдыхающих будут собирать в Ейске, Должанском и Тенгинском сельских поселениях.

ИСТОЧНИК KP.RU