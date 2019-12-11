2019-12-11T17:07:18+03:00
Экономика

В Краснодарском крае вырастет объем Фонда микрофинансирования

В 2020 году его размер достигнет 2,5 млрд рублей
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Объем Фонда микрофинансирования Краснодарского края в 2020 году увеличат до 2,5 млрд рублей. Это связано с повышенным интересом представителей малого и среднего предпринимательства к льготному кредитованию.

-По региональному проекту «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам» Фонд выдал в 2019 году свыше 500 займов более чем на 1 млрд рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В данный момент Кубань принимает участие в реализации 11 национальных проектов. Этому способствуют 48 региональных программ. В 2019 году их общее финансирование составит 24 млрд рублей, а в 2020 вырастет до 32 млрд рублей.

Напомним, бюджет Краснодарского края в 2020 году увеличится на 1,1 млрд рублей. Большинство расходов региональной казны пойдет на социальные нужды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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