2019-12-11T17:23:53+03:00
Экономика

На Кубани в 2020 году увеличится финансовая поддержка аграриев

Фермеры получат более 8 млрд рублей
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Краснодарский край в рамках господдержки предприятий АПК в 2020 году выделит 8,3 млрд рублей. Таким образом, прирост, по сравнению с 2019-м, составит 7,8%.

- Садоводы региона получат в качестве поддержки в 2020 году 716 млн рублей, - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Стоит добавить, что кубанских аграриев поддерживают законодательно. Так принят документ, регламентирующий органическое земледелие. Это позволит фермерам увеличить объемы производимой продукции, а также гарантировать ее пользу и безопасность. Это, в свою очередь, открывает перед ними широкие перспективы не только на отечественном, но и зарубежных рынках.

Напомним, объем Фонда микрофинансирования Краснодарского края в 2020 году увеличат до 2,5 млрд рублей. Это связано с повышенным интересом представителей малого и среднего предпринимательства к льготному кредитованию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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