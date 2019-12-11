На дорогах Краснодара устанавливают делинеаторы

СЕГОДНЯ 17:35 2019-12-11T17:54:55+03:00

До конца года разделительные столбики появятся на 10 участках улиц краевого центра

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На дорогах Краснодара для повышения безопасности дорожного движения начали устанавливать делинеаторы. Ограничительные столбики уже появились пересечении улиц Красной и Бабушкина. До конца 2019 года их установят еще на 10 участках улиц краевого центра.

- Делинеаторы - это разделительные столбики дорожных полос. Они помогают избежать остановки транспортных средств там, где это запрещено, а также ограничивают возможность нарушить правила недобросовестным водителям, - рассказали «КП» - Кубань» в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В ночь на 12 декабря делинеаторы установят на пересечении Офицерской и Шоссе Нефтяников.

Напомним, в Краснодаре 16 декабря пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню энергетика. Из-за этого временно перекроют для движения транспорта улицу Орджоникидзе на участке от Красноармейской до Красной. Ограничение будет действовать с 6:00 до окончания торжеств.

ИСТОЧНИК KP.RU