2019-12-11T18:45:55+03:00
Общество

Стартовало голосование на конкурсе «Мое будущее – Краснодарский край!»

Отдать предпочтение лучшим проектам можно онлайн
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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На Кубани стартовало онлайн-голосование за лучшие проекты, представленные на конкурс «Мое будущее – Краснодарский край!». Состязание продлится до 19 декабря в онлайн-режиме. Ознакомится с представленными более чем 140 работами можно ЗДЕСЬ.

- Конкурс «Мое будущее – Краснодарский край!» проводится рамках реализации Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года по четырем номинациям, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Участники соревнований рассказывали в своих работах, в частности, как повысить конкурентоспособность региональной экономики, развивать транспортную инфраструктуру и архитектуру населенных пунктов, повысить качество жизни, а также сформировать видение будущего Краснодарского края.

Окончательные итоги конкурса подведут 20 декабря по результатам двух оценок – решения жюри и онлайн-голосования.

Напомним, на Кубани в 2020 году увеличится финансовая поддержка аграриев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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