На Кубани назвали лучшие предприятия потребительской сферы

СЕГОДНЯ 19:56 2019-12-11T19:56:08+03:00

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В Краснодаре назвали победителей четырех конкурсов на звания лучших объектов оптовой и розничной торговли, а также дорожного сервиса. На сегодняшний день доля торговли и сферы услуг в региональном ВВП превышает 17%.

- По данному показателю Кубань занимает первое место среди субъектов ЮФО, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Заявки на участие в конкурсе подали 264 предприятия. По его итогам назвали имена 26 победителей. Лучший фермерский дворик функционирует в Тихорецке. А звание лучшей придорожной ярмарки носит объект на федеральной трассе М-4 «Дон» в Кореновском районе.

Напомним, объем Фонда микрофинансирования Краснодарского края в 2020 году увеличат до 2,5 млрд рублей. Это связано с повышенным интересом представителей малого и среднего предпринимательства к льготному кредитованию.

ИСТОЧНИК KP.RU