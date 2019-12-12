СЕГОДНЯ 09:41 2019-12-12T09:41:05+03:00

Они не будут работать с 10:00 до 14:00 12 декабря

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре на пересечении улиц Трамвайной и Мачуги временно отключат светофоры. Здесь проведут работы по замене оборудования. Группа светофоров не будет работать с 10:00 до 14:00 12 декабря.

- Ремонтные работы выполнят специалисты эксплуатирующей организации ГУП КК «СМЭУ», - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- Безопасность движения на перекрестке обеспечат сотрудники ГИБДД, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре 16 декабря пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню энергетика. Из-за этого временно перекроют для движения транспорта улицу Орджоникидзе на участке от Красноармейской до Красной. Ограничение будет действовать с 6:00 до окончания торжеств.

ИСТОЧНИК KP.RU