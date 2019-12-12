В Краснодаре на пересечении улиц Трамвайной и Мачуги временно отключат светофоры
В Краснодаре на пересечении улиц Трамвайной и Мачуги временно отключат светофоры. Здесь проведут работы по замене оборудования. Группа светофоров не будет работать с 10:00 до 14:00 12 декабря.
- Ремонтные работы выполнят специалисты эксплуатирующей организации ГУП КК «СМЭУ», - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
- Безопасность движения на перекрестке обеспечат сотрудники ГИБДД, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, в Краснодаре 16 декабря пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню энергетика. Из-за этого временно перекроют для движения транспорта улицу Орджоникидзе на участке от Красноармейской до Красной. Ограничение будет действовать с 6:00 до окончания торжеств.
ИСТОЧНИК KP.RU