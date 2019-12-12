На трассе под Краснодаром загорелся школьный автобус с детьми
Заявка о ЧП поступила на пульт диспетчера «01» в 19:07 в среду, 11 декабря. В район поселка Лазурного были навалены силы и средства МЧС в количестве 2 автоцистерн.
- Прибывшие подразделения установили, что возгорание потушено до прибытия пожарных. Находящиеся в автобусе дети были эвакуированы и продолжили путь на дополнительно прибывшем транспорте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Как добавили в ведомстве, в адрес руководства школы дополнительно будет направлена информация о мерах соблюдения правил пожарной безопасности при перевозке пассажиров.
Напомним, на Кубани после лобового столкновения с фурой погиб водитель иномарки. Обстоятельства аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU