2019-12-12T11:26:00+03:00
Происшествия

На трассе под Краснодаром загорелся школьный автобус с детьми

Огонь потушили до прибытия пожарных
Александра ПОДУШКО
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На трассе под Краснодаром загорелся школьный автобус с детьмиНа трассе под Краснодаром загорелся школьный автобус с детьмиФото: Архив "КП"
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Заявка о ЧП поступила на пульт диспетчера «01» в 19:07 в среду, 11 декабря. В район поселка Лазурного были навалены силы и средства МЧС в количестве 2 автоцистерн.

- Прибывшие подразделения установили, что возгорание потушено до прибытия пожарных. Находящиеся в автобусе дети были эвакуированы и продолжили путь на дополнительно прибывшем транспорте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как добавили в ведомстве, в адрес руководства школы дополнительно будет направлена информация о мерах соблюдения правил пожарной безопасности при перевозке пассажиров.

Напомним, на Кубани после лобового столкновения с фурой погиб водитель иномарки. Обстоятельства аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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