На Кубани столкнулись два большегруза

СЕГОДНЯ 12:31 2019-12-12T13:01:24+03:00

Один человек погиб и один был травмирован

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11 декабря в районе 109-километра автодороги Краснодар- Кропоткин произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 44-летний мужчина, управляя большегрузным автомобилем «КАМАЗ 45143» с прицепом выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с фурой под правлением 24-летнего молодого человека.

- В результате происшествия 44-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. А 24-летний парень был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Сочи «Нива» упала в 50-метровый обрыв. Спасатели эвакуировали пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU