2019-12-12T13:01:24+03:00
Происшествия

На Кубани столкнулись два большегруза

Один человек погиб и один был травмирован
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ГИБДД по краюФото: ГИБДД по краю
Изменить размер текста:

11 декабря в районе 109-километра автодороги Краснодар- Кропоткин произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 44-летний мужчина, управляя большегрузным автомобилем «КАМАЗ 45143» с прицепом выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с фурой под правлением 24-летнего молодого человека.

- В результате происшествия 44-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. А 24-летний парень был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Сочи «Нива» упала в 50-метровый обрыв. Спасатели эвакуировали пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре утвердили городской бюджет на 2020 год
Впервые в России МТС организовала звонок из будущего
В Краснодаре вновь ловили нарушителей правил парковки
В Краснодаре прокуратура выясняет причины пожара в автобусе, перевозившего 41 школьника
Казачий диктант можно будет написать дистанционно
Аурен Хабичев назвал Краснодар «агрессивным городом»
Более 36 000 жителей Краснодарского края могут стать банкротами
В аэропорту Анапы у жительницы Москвы украли наручные часы
На Кубани выбрали лучшие программы дополнительного профессионального образования
На Кубани в колонию пронесли два пакета с наркотиками
В Краснодаре аварийный дом по улице Дзержинского расселят в 2020
Жертву семейного насилия, убившую мужа в разгар очередной драки, отправили по этапу на восемь лет
На Кубани столкнулись два большегруза
В Анапе женщина незаконно оформила на себя квартиру умершего соседа
В Брюховецком районе местный житель хранил в деревянном шкафу марихуану
В Сочи «Нива» упала в 50-метровый обрыв
В Краснодаре на новогодних каникулах для детей пройдет квест безвредных советов
На трассе под Краснодаром загорелся школьный автобус с детьми
Глава Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи с гибелью пилотов при крушении военного вертолета
В Новороссийске местная жительница подозревается в покушении на мошенничество