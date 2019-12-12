Жертву семейного насилия, убившую мужа в разгар очередной драки, отправили по этапу на восемь лет

СЕГОДНЯ 12:36 2019-12-12T13:06:10+03:00

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Краснодарский краевой суд рассмотрел жалобу на приговор 29-летней Кристине Шидуковой.

- Наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, назначенное судом в Геленджике, оставить без изменения, - гласит итоговое решение апелляционной инстанции.

Напомним, за освобождение женщины, жертвы семейного насилия, от уголовной ответственности ратовали сотни человек. С своей петицией они обратились к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

- Домашнее насилие в России - проблема, на которую принято закрывать глаза. При этом масштаб данной социальной проказы носит характер эпидемии. Согласно статистике Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, около 40% всех тяжких преступлений — преступления в семье, и в 93% их жертвами становятся женщины. По результатам опросов Росстата, в 2016 году домашнему насилию подверглись 16 млн женщин. Требуем не лишать свободы несправедливо обвиненную молодую мать Кристину Шидукову, - говорилось в обращении.

Ранее в адвокатском бюро, осуществлявшем защиту Кристины Шидуковой, заявляли о том, что следствие неверно квалифицировало преступление. Действия женщины были необходимой обороной.

ИСТОЧНИК KP.RU