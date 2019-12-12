2019-12-12T13:28:03+03:00
Общество

На Кубани выбрали лучшие программы дополнительного профессионального образования

Конкурс проводился по пяти номинациям
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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В Краснодарском крае выбрали лучшие программы дополнительного профессионального образования. Конкурс самых эффективных практик провели в рамках регионального проекта «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование».

- Его цель - выявить и растиражировать лучшие программы колледжей, техникумов, вузов и учреждений дополнительного профессионального образования, – отметили в минобрнауки.

- Конкурс проводился по пяти номинациям. В промышленной сфере лучшей стала работа Краснодарского архитектурно-строительного техникума, в курортно-рекреационной и туристической сферах – КубГУ, в соцсфере – филиала этого же вуза в Славянске-на-Кубани, в транспортной сфере, а также в информационно-коммуникационной – КубГТУ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Победителей наградят почетными грамотами министерства образования, науки и молодежной политики.

Напомним, стартовало голосование на конкурсе «Мое будущее – Краснодарский край!». Отдать предпочтение лучшим проектам можно онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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