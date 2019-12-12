В аэропорту Анапы у жительницы Москвы украли наручные часы

СЕГОДНЯ 13:51 2019-12-12T13:51:07+03:00

Их стоимость составила более пятнадцати тысяч рублей

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Жительница Москвы проходила досмотр на входе в здание аэропорта Анапы. В контейнере для мелких вещей она оставила принадлежащие ей часы. Спустя какое-то время женщина заметила их отсутствие. За помощью она обратилась к полицейским.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий часы нашли в стерильной зоне аэропорта города-курорта у 41-летней москвички, которая тем же рейсом собиралась улететь с чужим имуществом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Анапского ЛО МВД России на транспорте.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело, в ее действиях усматривается состав преступления по ч.1ст.158 УК РФ (Кража).

Напомним, в Анапе женщина незаконно оформила на себя квартиру умершего соседа. Чтобы вступить в наследство, она использовала подложный договор дарения жилища.

ИСТОЧНИК KP.RU