2019-12-12T15:42:52+03:00
Происшествия

В Краснодаре прокуратура выясняет причины пожара в автобусе, перевозившего 41 школьника

В происшествии никто не пострадал
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского краяФото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края
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ЧП произошло вчера, 11 декабря, в районе поселка Лазурный в Краснодаре. Во время движения автобус с 41-ом школьником в салоне загорелся.

- Предварительно установлено, что причиной возгорания стало неисправное состояние электропроводки транспортного средства. В результате пожара никто не пострадал, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По итогам проверки будет дана оценка тому, как соблюдались правила перевозки руководством школы и предприятием-перевозчиком.

Во время инцидента никто, включая детей, не пострадал.

Напомним, на Кубани столкнулись два большегруза. Один человек погиб и один был травмирован. Вчера, 11 декабря, в районе 109-километра автодороги Краснодар- Кропоткин произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 44-летний мужчина, управляя большегрузным автомобилем «КАМАЗ 45143» с прицепом выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с фурой под правлением 24-летнего молодого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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