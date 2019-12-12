В Краснодаре вновь ловили нарушителей правил парковки

СЕГОДНЯ 15:59 2019-12-12T15:59:19+03:00

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В краевой столице проходят еженедельные рейды по выявлению нарушителей правил парковки. 12 декабря эвакуаторы работали на улице Димитрова - вдоль Кубанского государственного университета. Нарушителям выписывали штрафы, а брошенные автомобили отправляли на штрафстоянку.

- Припаркованный с нарушением транспорт создаёт препятствие другим участникам движения и становится причиной аварий и заторов, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит напомнить, что тем, кто нарушает правила парковки в Краснодаре, ожидает штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей, а также эвакуация автомобиля. Кроме того, в краевой столице проводят рейды по пресечению нарушений правил остановки и стоянки на выделенных полосах для общественного транспорта.

Напомним, в Краснодаре на пересечении улиц Трамвайной и Мачуги временно отключат светофоры.

ИСТОЧНИК KP.RU