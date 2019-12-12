В Краснодаре утвердили городской бюджет на 2020 год

СЕГОДНЯ 16:25 2019-12-12T16:25:06+03:00

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Доходы бюджета Краснодара в 2020 году превысят 33 млрд рублей. Это собственные средства города и субсидии из краевой казны.

- Бюджет регионального центра в 2020 году останется социально-ориентированным и практически бездефицитным. Наибольшую часть денег направят на строительство школ, детских садов, ремонт дорог, благоустройство зеленых зон, достройке проблемных домов, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также город закупит новые трамваи, автобусы для перевозки школьников и оснащение ранее возведенных учебных учреждений. Также увеличат объем муниципальной программы на ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны до 20 млн руб.

Напомним, в Краснодаре аварийный дом по улице Дзержинского расселят в 2020. В муниципальную программу уже внесены соответствующие изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU