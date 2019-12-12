Для перевозки краснодарских школьников закупят новые автобусы

СЕГОДНЯ 16:56 2019-12-12T16:56:02+03:00

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Депутаты городской Думы утвердили изменения в бюджете краевой столицы. Его доходная часть выросла более чем на 600 млн рублей.

- Часть средств направят на закупку новых школьных автобусов. В данный момент в городе необходимо перевозить ежедневно почти 14,5 тысяч детей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Сейчас в городском автопарке 128 муниципальных школьных автобусов. До конца 2019 года приобретут еще 68. Также 54 машины закупили на федеральные средства. Они выйдут на улицы в ближайшее время. Таким образом, перевозить школьников будут 250 автобусов, большинство из которых — новые.

Также средства пойдут на продолжение строительства школ по улице Изобильной, в поселке Знаменском и по Конгрессной, а также детского сада по ул. Героев-Разведчиков.

Напомним, доходы бюджета Краснодара в 2020 году превысят 33 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU