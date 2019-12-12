Кубанский казачий хор почтит память бывших солистов концертом

СЕГОДНЯ 17:40 2019-12-12T17:40:37+03:00

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В Краснодаре в большом зале Кубанского казачьего хора 15 декабря в 15:00 начнется концерт коллектива, посвященный памяти бывших солистов - народного артиста России Анатолия Лизвинского и заслуженной артистки Украины Марины Крапостиной.

- Они были любимцами публики, аудиозаписи с их голосами положили начало серии дисков «ЗОЛОТЫЕ ГОЛОСА Кубанского казачьего хора», - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе коллектива.

Песни из репертуара Лизвинского и Крапостиной прозвучат в исполнении заслуженных и молодых солистов Кубанского казачьего хора.

Напомним, в Краснодаре открывается лекторий «Шедевры западноевропейского искусства в коллекции музея имени Коваленко». Первое мероприятие состоится уже 19 декабря в 18:30. Посетителям расскажут об эсхатологическом сюжете в картине «Ад» Питера Брейгеля. На лекции будет представлена оригинальная картина художника 1616 года из фондов музея.

ИСТОЧНИК KP.RU