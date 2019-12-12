На Кубани отметили День конституции РФ

СЕГОДНЯ 17:55 2019-12-12T17:55:12+03:00

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В Краснодаре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню конституции РФ. С Праздником жителей Кубани поздравил глава региона Вениамин Кондратьев.

– Конституция дает возможность достигнуть максимальных результатов. 26 лет назад народ сделал исторический выбор, проголосовав за будущее, - цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

По словам Кондратьева, Кубань активно развивается. За четыре года в регионе построили 36 школ и продолжают возводить новые. Также идет работа над медицинским кластером в краевой столице и несколькими индустриальными парками. На мероприятии также вручили медали, присвоили почетные звания.

Напомним, на Кубани готовятся написать Казачий диктант. В субботу, 14 декабря, каждый ученик из казачьего класса, кадетского корпуса, групп в профучилищах будет писать задание с 10 до 11 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU