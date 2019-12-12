Краснодарцы чаще всего покупают в Интернете новогодние украшения и гаджеты

СЕГОДНЯ 18:37 2019-12-12T18:37:51+03:00

Краснодарцы чаще всего перед Новым годом покупают в Интернете гирлянды Фото: Анатолий ЖДАНОВ

О предпочтениях жителей краевой столицы рассказали в популярном Интернет-магазине

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Аналитики популярного Интернет-магазина изучили статистику покупок, совершенных за месяц до Нового года жителями Краснодара. Специалисты составили топ самых популярных заказов.

- На первом месте находятся новогодние LED-гирлянды для занавесок в форме сосулек. За последние две недели горожане заказали этот товар около 200 раз, - говорится в материалах проведенного исследования.

Вторыми по популярности стали беспроводные наушники. Замыкает тройку лидеров робот-пылесос.

Также краснодарцы часто покупали умные часы для спорта, показывающие сердечный ритм, и увлажнитель воздуха для дома.

Напомним, в Краснодарском крае стартует девятая ежегодная благотворительная акция «Елки желаний». Проводить ее помогут более 1 тысячи волонтеров. Принять участие может любой житель региона

ИСТОЧНИК KP.RU