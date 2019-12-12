Краснодарцы чаще всего покупают в Интернете новогодние украшения и гаджеты
Аналитики популярного Интернет-магазина изучили статистику покупок, совершенных за месяц до Нового года жителями Краснодара. Специалисты составили топ самых популярных заказов.
- На первом месте находятся новогодние LED-гирлянды для занавесок в форме сосулек. За последние две недели горожане заказали этот товар около 200 раз, - говорится в материалах проведенного исследования.
Вторыми по популярности стали беспроводные наушники. Замыкает тройку лидеров робот-пылесос.
Также краснодарцы часто покупали умные часы для спорта, показывающие сердечный ритм, и увлажнитель воздуха для дома.
Напомним, в Краснодарском крае стартует девятая ежегодная благотворительная акция «Елки желаний». Проводить ее помогут более 1 тысячи волонтеров. Принять участие может любой житель региона
ИСТОЧНИК KP.RU