2019-12-13T10:07:19+03:00
Происшествия

В Краснодаре задержали находящегося в федеральном розыске мужчину

Сейчас он находится под подпиской о невыезде
Галина КОПЫЛОВА
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Приезжий ранее привлекался к уголовной ответственностиПриезжий ранее привлекался к уголовной ответственностиФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Полицейские патрулировали улицы Краснодара. После проверки документов у подозрительного гражданина выяснили, что он находится в розыске. 29-летний житель Барнула числился подозреваемым по статье «Кража».

- Мужчина был задержан. Он находился в федеральном розыске. Также приезжий ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабёж, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители доставили задержанного в отдел полиции для разбирательств. Мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани в колонию пронесли два пакета с наркотиками. Их выявили сотрудники колонии в ходе личного досмотра осужденного, возвращавшегося после свидания со своей супругой. Сейчас устанавливают лиц, причастных к организации канала доставки запрещенных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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