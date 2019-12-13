Жителя Новороссийска осудили за фиктивную регистрацию иностранных граждан

СЕГОДНЯ 10:38 2019-12-13T10:40:06+03:00

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Установлено, что в октябре 2017 года Дулинов предоставил в многофункциональный центр ложные сведения о фактическом пребывании в своем жилом домовладении 8 граждан Республики Таджикистан, которые по указанному адресу никогда не проживали.

Уголовное дело возбуждено по результатам проверки прокуратуры. Суд признал виновным жителя Новороссийска за фиктивную постановку на учет иностранных граждан.

- При назначении наказания суд учел, что подсудимый раскаялся и признал вину. Мужчину оштрафовали на сумму в 100 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас иностранные граждане уже сняты с регистрационного учета.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре задержали находящегося в федеральном розыске мужчину. 29-летний житель Барнула числился подозреваемым по статье «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU