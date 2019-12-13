В Юбилейном микрорайоне Краснодара строят новый спорткомплекс
В капитальном двухэтажном здании спорткомплекса в Юбилейном микрорайоне будет сразу три спортзала: для игровых видов спорта, для единоборств и тренажерный.
- Сейчас на участке идут подготовительные работы: установили ограждение, расчищают территорию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Многофункциональный спортивный центр будет двухэтажным. В нем будут проходить тренировки и соревнования по гандболу, мини-футболу, баскетболу, волейболу и борьбе.
Также в мэрии добавили, что комплекс планируется открыть уже в 2020 году.
Стоит отметить, что до сих пор муниципальных спортзалов, где дети могут заниматься бесплатно, в Юбилейном не было.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что доходы бюджета Краснодара в 2020 году превысят 33 млрд рублей. Это собственные средства города и субсидии из краевой казны. Бюджет останется социально-ориентированным и практически бездефицитным.
ИСТОЧНИК KP.RU