В Юбилейном микрорайоне Краснодара строят новый спорткомплекс

СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-13T11:11:23+03:00

Его возводят на улице имени 70-летия Октября

Изменить размер текста: A A

В капитальном двухэтажном здании спорткомплекса в Юбилейном микрорайоне будет сразу три спортзала: для игровых видов спорта, для единоборств и тренажерный.

- Сейчас на участке идут подготовительные работы: установили ограждение, расчищают территорию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Многофункциональный спортивный центр будет двухэтажным. В нем будут проходить тренировки и соревнования по гандболу, мини-футболу, баскетболу, волейболу и борьбе.

Также в мэрии добавили, что комплекс планируется открыть уже в 2020 году.

Стоит отметить, что до сих пор муниципальных спортзалов, где дети могут заниматься бесплатно, в Юбилейном не было.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что доходы бюджета Краснодара в 2020 году превысят 33 млрд рублей. Это собственные средства города и субсидии из краевой казны. Бюджет останется социально-ориентированным и практически бездефицитным.

ИСТОЧНИК KP.RU