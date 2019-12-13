В Краснодаре вернули ветерану ВОВ право пользования государственными мерами поддержки

СЕГОДНЯ 17:03 2019-12-13T17:03:45+03:00

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Ветеран Великой Отечественной войны, инвалид второй группы попросил сотрудников прокуратуры помочь расторгнуть договор пожизненного содержания с иждивением. Документ был заключен между ним и 45-летней местной жительницей и не давал пользоваться государственными мерами поддержки.

- Заявитель, будучи в преклонном возрасте, сам себя обеспечивает питанием, одеждой, медикаментами, уходом и необходимой помощью, что является существенными нарушениями условий данного договора, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Чтобы защитить права ветерана прокуратура направила в Октябрьский районный суд Краснодара исковое заявление о расторжении договора пожизненного содержания с иждивением и прекращении права пользования на квартиру. Требования были удовлетворены.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что жителя Новороссийска осудили за фиктивную регистрацию иностранных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU