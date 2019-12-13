2019-12-13T17:03:45+03:00
Происшествия

В Краснодаре вернули ветерану ВОВ право пользования государственными мерами поддержки

92-летний местный житель обратился за помощью в прокуратуру
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Требования прокуратуры были удовлетворены судом.Требования прокуратуры были удовлетворены судом.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Ветеран Великой Отечественной войны, инвалид второй группы попросил сотрудников прокуратуры помочь расторгнуть договор пожизненного содержания с иждивением. Документ был заключен между ним и 45-летней местной жительницей и не давал пользоваться государственными мерами поддержки.

- Заявитель, будучи в преклонном возрасте, сам себя обеспечивает питанием, одеждой, медикаментами, уходом и необходимой помощью, что является существенными нарушениями условий данного договора, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Чтобы защитить права ветерана прокуратура направила в Октябрьский районный суд Краснодара исковое заявление о расторжении договора пожизненного содержания с иждивением и прекращении права пользования на квартиру. Требования были удовлетворены.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что жителя Новороссийска осудили за фиктивную регистрацию иностранных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Законодательном собрании края Юрий Бурлачко вручил юным кубанцам главный документ гражданина– паспорт
В Краснодаре вернули ветерану ВОВ право пользования государственными мерами поддержки
На Кубани появился новый прибрежный природный комплекс
Антимомнопольная служба расследует дело АО «Краснодаргоргаз»
ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили за три года доходность 16,68% по полисам инвестиционного страхования жизни
«Ростелеком» дарит месяц подписки на популярные фильмы и сериалы в Wink
В Краснодаре откроется «Рождественская ярмарка»
В Музыкальном микрорайоне Краснодара возведут ряд социальных объектов
Волгоград и Краснодар свяжет прямой авиарейс
Страшнее сигарет: на Кубани перестанут продавать никотиновые смеси детям
В Музыкальном районе Краснодара начнут строить дороги
На улице Гоголя в Краснодаре установят запрещающие дорожные знаки
В Анапе подозреваемого в разбое мужчину поймали в Санкт-Петербурге
Роскомнадзор на базе пресс-центра "Комсомольской правды" - Кубань" рассказал о самых частых ошибках издателей
В новый год без долгов - хорошая примета: ПАО «ТНС энерго Кубань» объявляет акцию «Оплати долг без пени»
В Краснодарском крае построят новые развязки и пешеходные переходы
В 2020 году на Кубани снимут ограничения по программам для врачей