В Музыкальном микрорайоне Краснодара заасфальтируют дороги и построят ливневки

СЕГОДНЯ 11:51 2019-12-13T11:51:33+03:00

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По проекту 8 участков дорог в Музыкальном микрорайоне сделают асфальтовыми, а на 4 участках, помимо асфальтирования, выполнят полную реконструкцию со строительством сетей ливневой канализации.

- Уже готов ливневый коллектор по Петра Метальникова, совсем скоро заработает насосная станция. Сейчас переводятся территории под дорогами в муниципальную собственность, чтобы могли их строить. В следующем году планируем начать поэтапный ремонт, - сообщили «Комсомолской правде» - Кубань» в пресс-службе города.

Напомним, что также через Музыкальный микрорайон планируется построить трамвайную линию по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Юбилейном микрорайоне Краснодара строят новый спорткомплекс. В капитальном двухэтажном здании спорткомплекса в Юбилейном микрорайоне будет сразу три спортзала: для игровых видов спорта, для единоборств и тренажерный.

ИСТОЧНИК KP.RU