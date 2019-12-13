В Музыкальном микрорайоне Краснодара заасфальтируют дороги и построят ливневки
По проекту 8 участков дорог в Музыкальном микрорайоне сделают асфальтовыми, а на 4 участках, помимо асфальтирования, выполнят полную реконструкцию со строительством сетей ливневой канализации.
- Уже готов ливневый коллектор по Петра Метальникова, совсем скоро заработает насосная станция. Сейчас переводятся территории под дорогами в муниципальную собственность, чтобы могли их строить. В следующем году планируем начать поэтапный ремонт, - сообщили «Комсомолской правде» - Кубань» в пресс-службе города.
Напомним, что также через Музыкальный микрорайон планируется построить трамвайную линию по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Юбилейном микрорайоне Краснодара строят новый спорткомплекс. В капитальном двухэтажном здании спорткомплекса в Юбилейном микрорайоне будет сразу три спортзала: для игровых видов спорта, для единоборств и тренажерный.
ИСТОЧНИК KP.RU