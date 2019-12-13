В 2020 году на Кубани снимут ограничения по программам для врачей

СЕГОДНЯ 12:00 2019-12-13T12:20:58+03:00

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В программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» смогут участвовать не только молодые специалисты.

– В настоящее время вносятся изменения в постановление губернатора о снятии возрастных ограничений для участия в этих программах. Таким образом медицинские работники старше 50 лет смогут получить единовременную компенсацию в 1 миллион рублей при трудоустройстве в сельской местности и городах до 50 тысяч населения, – прокомментировали "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе министерства здравоохранения края.

Уже заключено 195 договоров с врачами и 132 с фельдшерами. Снятие возрастных ограничений будет способствовать привлечению медиков на работу в небольших населенных пунктах, добавили в пресс-службе администрации региона.

За время действия программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в небольшие населенные пункты было привлечено более 3 тысяч медицинских работников.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что доходы бюджета Краснодара в 2020 году превысят 33 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU