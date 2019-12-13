В Краснодарском крае построят новые развязки и пешеходные переходы

СЕГОДНЯ 12:17 2019-12-13T12:17:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Запланировано двухэтапное строительство транспортных развязок в Геленджике.

- В рамках первого этапа проложат участок основной дороги протяженностью 3,5 км и разворот в разных уровнях. Также модернизируют транспортную развязку. Второй этап строительство разворотов на разных уровнях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главгосэкспертизы РФ.

Также на Кубани запланирована ликвидация существующих наземных и строительство новых надземных пешеходных переходов. Переходы будут сооружены в местах расположения остановок общественного транспорта на трассах, ведущих к селу Алексеевское и поселку Семеновка в Кущевском районе и к поселку Заречный в Выселковском районе. Работы по обоим проектам финансируются из средств федерального бюджета.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Музыкальном микрорайоне Краснодара заасфальтируют дороги и построят ливневки. По проекту 8 участков дорог сделают асфальтовыми, а на 4 участках, помимо асфальтирования, выполнят полную реконструкцию со строительством сетей ливневой канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU