На улице Гоголя в Краснодаре установят запрещающие дорожные знаки

СЕГОДНЯ 13:35 2019-12-13T13:35:26+03:00

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Изменения коснутся четной стороны улицы имени Гоголя на участке от улицы Братьев Дроздовых до Привокзальной площади. Здесь с 9 января установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств.

- Меры вводятся для того, чтобы обеспечить безопасность движения на этом участке — чтобы транспорт не выезжал на встречную полосу и не создавал помехи в движении трамваев. Парковка здесь тоже будет — ее организуют по нечетной стороне улицы Гоголя, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города Краснодара.

Специалисты рекомендуют водителям быть внимательными при проезде по участкам, где начнут действовать запрещающие дорожные знаки, и четко следовать их предписаниям.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодарском крае построят новые развязки и пешеходные переходы. Запланировано двухэтапное строительство транспортных развязок в Геленджике. Также новые наземные пешеходные переходы построят на трассах, ведущих к селу Алексеевское и поселку Семеновка в Кущевском районе и к поселку Заречный в Выселковском районе. Работы по обоим проектам финансируются из средств федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU