Страшнее сигарет: на Кубани перестанут продавать никотиновые смеси детям
Власти Краснодарского края призвали представителей торговых сетей не продавать никотиновые смеси детям. Напомним, в Горячем Ключе накануне школьник угодил в больницу после употребления жевательного табака. Подросток провел в реанимации трое суток, а затем перевели в психдиспансер Краснодара.
Врачи бьют тревогу - употребление снюса стало новым модным веянием среди подростков. Вещество это до конца не изучено, но содержание дозы никотина в нем составляет около 90 граммов, то есть (!) более двух пачек сигарет. Для детского организма употребление снюса опасно.
- Существует мнение, что вещество может привести к сильной зависимости и отравлениям, - сказал руководитель департамента потребительской сферы и рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный. - Чтобы оградить несовершеннолетних от опасной продукции, мы обратились к бизнесу с предложением запретить ее реализацию детям.
Часть объектов уже отказалась от продажи опасной продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU