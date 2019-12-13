Волгоград и Краснодар свяжет прямой авиарейс

СЕГОДНЯ 14:48 2019-12-13T14:48:47+03:00

А еще самолет пустят из Сочи

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В январе 2020 года в расписании международного аэропорта Волгограда появятся новые направления. Так, город-герой и Краснодар свяжет прямой авиарейс.

- Полеты в Краснодар будут выполнять по понедельникам, средам и субботам, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэровокзала. - Время вылета из Волгограда - 22:30. Время прилета в город-герой – 13:00.

Полет займет два часа. Билет обойдется пассажирам в 3893 рубля в одну сторону.

Кроме того, самолет начнет летать из Сочи. Пассажиры смогут отправляться в Волгоград по вторникам и субботам.

- Вылет из города-героя запланирован на 07:55, в 09:00 самолет приземлиться в Сочи, а обратно борт вылетит в 18:50, на месте будет в 22:10, - добавляют «КП» - Кубань» в аэропорту Волгограда.

Напомним, из Новороссийска в Баку пустили пассажирский поезд. Он идет 35 часов 15 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU