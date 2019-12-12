2019-12-12T19:20:44+03:00
Общество

Из Новороссийска в Баку начал ходить пассажирский поезд

Время в пути – более 35 часов
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Из Новороссийска в Баку начал регулярно курсировать пассажирский поезд. Во время следования он делает остановки на станциях Тоннельная, Крымская, Краснодар-1, Кавказская, Армавир, Невинномысская, Минеральные Воды, Георгиевск, Прохладная, Моздок, Гудермес, Кизилюрт, Махачкала, Дербент, Хачмас, Сумгаит.

- Состав отправляется из Новороссийска 1 раз в 4 дня, в 14:00. Он прибывает в Баку в 02:15. Время в пути - 35 час. 15 мин., - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СКЖД.

В состав поезда включены плацкартные, купейные и СВ вагоны.

Напомним, самолеты между Краснодаром и Сочи этой зимой будут летать чаще. Дело в том, что с 14 января по 30 апреля на ремонт будет закрыт однопутный тоннель между Горячим Ключом и Туапсе, все поезда теперь будут следовать через станции Кавказская и Армавир, путь из Краснодара станет заметно длиннее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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