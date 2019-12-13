В Краснодаре откроется «Рождественская ярмарка»

СЕГОДНЯ 15:48 2019-12-13T15:48:39+03:00

Она начнет работать в Юбилейном микрорайоне

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В Юбилейном микрорайоне Краснодара с 15 декабря по 15 января будет работать «Рождественская ярмарка».

- Здесь разместится елочный и продовольственный базары, а также детская игровая зона с аттракционами, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Посетители смогут приобрести новогодние деревья и украшения, белорусские конфеты, крымские и восточные сладости, а также различные продукты питания.

Также будет работать концертная площадка, где выступят кавер- и фолк-группы, а также творческие коллективы учреждений культуры.

«Рождественская ярмарка» будет работать с 15 декабря по 15 января по адресу: проспект Чекистов, 17 — с 10.00 до 22.00.

Напомним, по проекту 8 участков дорог в Музыкальном микрорайоне сделают асфальтовыми, а на 4 участках, помимо асфальтирования, выполнят полную реконструкцию со строительством сетей ливневой канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU