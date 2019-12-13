2019-12-13T15:48:39+03:00
Общество

В Краснодаре откроется «Рождественская ярмарка»

Она начнет работать в Юбилейном микрорайоне
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

В Юбилейном микрорайоне Краснодара с 15 декабря по 15 января будет работать «Рождественская ярмарка».

- Здесь разместится елочный и продовольственный базары, а также детская игровая зона с аттракционами, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Посетители смогут приобрести новогодние деревья и украшения, белорусские конфеты, крымские и восточные сладости, а также различные продукты питания.

Также будет работать концертная площадка, где выступят кавер- и фолк-группы, а также творческие коллективы учреждений культуры.

«Рождественская ярмарка» будет работать с 15 декабря по 15 января по адресу: проспект Чекистов, 17 — с 10.00 до 22.00.

Напомним, по проекту 8 участков дорог в Музыкальном микрорайоне сделают асфальтовыми, а на 4 участках, помимо асфальтирования, выполнят полную реконструкцию со строительством сетей ливневой канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Законодательном собрании края Юрий Бурлачко вручил юным кубанцам главный документ гражданина– паспорт
В Краснодаре вернули ветерану ВОВ право пользования государственными мерами поддержки
На Кубани появился новый прибрежный природный комплекс
Антимомнопольная служба расследует дело АО «Краснодаргоргаз»
ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили за три года доходность 16,68% по полисам инвестиционного страхования жизни
«Ростелеком» дарит месяц подписки на популярные фильмы и сериалы в Wink
В Краснодаре откроется «Рождественская ярмарка»
В Музыкальном микрорайоне Краснодара возведут ряд социальных объектов
Волгоград и Краснодар свяжет прямой авиарейс
Страшнее сигарет: на Кубани перестанут продавать никотиновые смеси детям
В Музыкальном районе Краснодара начнут строить дороги
На улице Гоголя в Краснодаре установят запрещающие дорожные знаки
В Анапе подозреваемого в разбое мужчину поймали в Санкт-Петербурге
Роскомнадзор на базе пресс-центра "Комсомольской правды" - Кубань" рассказал о самых частых ошибках издателей
В новый год без долгов - хорошая примета: ПАО «ТНС энерго Кубань» объявляет акцию «Оплати долг без пени»
В Краснодарском крае построят новые развязки и пешеходные переходы
В 2020 году на Кубани снимут ограничения по программам для врачей