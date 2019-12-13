На Кубани появился новый прибрежный природный комплекс

СЕГОДНЯ 16:50 2019-12-13T16:50:17+03:00

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Прибрежному природному комплексу «Анапское взморье» присвоен статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Постановление подписал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

– Создание «Анапского взморья» поможет сохранить уникальную природу от Анапы до поселка Сукко. Общая площадь комплекса превысит 350 га., - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На территории «Анапского взморья» теперь запрещена рубка леса, строительство капитальных объектов. Стоит отметить, что сейчас в Краснодарском крае расположено 355 особо охраняемых природных территорий.

Напомним, преображения на набережной пляжа Ривьера коснутся верхнего и нижнего яруса. Сейчас рабочие городских служб начали сносить старые постройки и перекрытия в районе лодочной станции.

ИСТОЧНИК KP.RU