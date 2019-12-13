В Краснодаре прошло заседание краевого Совета по правам человека

СЕГОДНЯ 17:32 2019-12-13T17:32:29+03:00

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Члены краевого Совета по развитию гражданского общества и правам человека встретились с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. По словам главы региона, работа общественников очень помогает донести до власти реальные проблемы жителей.

- Члены Совета могут оказать реальную помощь в вопросах градостроительного контроля. Прежде всего, в борьбе с застройкой зеленых и прибрежных зон, точечной застройкой в городах, - цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что в данный момент муниципальные общественные палаты созданы в 43 городах и районах Кубани. Проводится патриотическая работа с молодежью через акции «Бескозырка», «Георгиевская лента», перезахоронение погибших воинов ВОВ.

Напомним, в Музыкальном микрорайоне Краснодара возведут ряд социальных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU