На Кубани в 2019 году пополнился парк школьных автобусов

СЕГОДНЯ 17:58 2019-12-13T17:58:42+03:00

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В школы Краснодарского края перед началом учебного года 2019/2020 передали 121 новый автобус, предназначенный для перевозки учащихся. Еще 68 машин закупят для образовательных учреждений Краснодара до конца 2019-го.

- Это стало возможным, благодаря поддержке федерального бюджета и субсидиям из краевой казны почти на 76 млн рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В итоге школьный автопарк региональной столицы увеличится до 250 машин, две трети из которых – новые. Они будут ежедневно перевозить порядка 14,5 тыс. школьников. На 2020 год запланировано приобретение порядка 100 новых автобусов.

За последние четыре года автопарк обновился 926 машинами. Они оснащены ремнями безопасности, подключены к системе ГЛОНАСС.

Напомним, в Музыкальном микрорайоне Краснодара возведут ряд социальных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU