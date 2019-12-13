2019-12-13T18:37:45+03:00
Спорт

Краснодарский край стал одним из регионов-лидеров по развитию спорта

Кубань вошла в число финалистов премии от Министерства спорта РФ
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

Краснодарский край вошел в тройку финалистов премии Министерства спорта РФ в номинации «Регион России». Также там оказались Красноярский край и Башкирия.

- Помимо прочего, два спортсмена краевого Центра паралимпийской подготовки – фехтовальщик Артур Юсупов и лучница Светлана Баранцева стали призерами в номинации «Преодоление: за вклад в развитие адаптивного спорта», - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что с 2014 по 2017 годы Краснодарский край был лидером по развитию спорта среди регионов. На Кубани идет активное возведение спортивных объектов и инфраструктуры, проводятся мероприятия регионального, федерального и международного уровней.

Напомним, в Сочи проведут открытый турнир по армейскому рукопашному бою. Соревнования, посвящённые памяти Героя России Евгения Эпова, пройдут 22 декабря .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани впервые вручат гранты «Агростартап»
Краснодарские спортсмены вновь бросят вызов трамваю
В Геленджике водитель внедорожника застрелил мастифа на глазах у хозяйки
Краснодарский край стал одним из регионов-лидеров по развитию спорта
На Кубани в 2019 году пополнился парк школьных автобусов
На Кубани мужчина после ссоры с супругой сжег две машины
В Краснодаре прошло заседание краевого Совета по правам человека
В Законодательном собрании края Юрий Бурлачко вручил юным кубанцам главный документ гражданина– паспорт
В Краснодаре вернули ветерану ВОВ право пользования государственными мерами поддержки
На Кубани появился новый прибрежный природный комплекс
Антимомнопольная служба расследует дело АО «Краснодаргоргаз»
ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили за три года доходность 16,68% по полисам инвестиционного страхования жизни
«Ростелеком» дарит месяц подписки на популярные фильмы и сериалы в Wink
В Краснодаре откроется «Рождественская ярмарка»
В Музыкальном микрорайоне Краснодара возведут ряд социальных объектов
Волгоград и Краснодар свяжет прямой авиарейс
Страшнее сигарет: на Кубани перестанут продавать никотиновые смеси детям
В Музыкальном районе Краснодара начнут строить дороги
На улице Гоголя в Краснодаре установят запрещающие дорожные знаки
В Анапе подозреваемого в разбое мужчину поймали в Санкт-Петербурге
Роскомнадзор на базе пресс-центра "КП" - Кубань" рассказал о самых частых ошибках СМИ
В новый год без долгов - хорошая примета: ПАО «ТНС энерго Кубань» объявляет акцию «Оплати долг без пени»
В Краснодарском крае построят новые развязки и пешеходные переходы
В 2020 году на Кубани снимут ограничения по программам для врачей