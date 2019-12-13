Краснодарский край стал одним из регионов-лидеров по развитию спорта
Краснодарский край вошел в тройку финалистов премии Министерства спорта РФ в номинации «Регион России». Также там оказались Красноярский край и Башкирия.
- Помимо прочего, два спортсмена краевого Центра паралимпийской подготовки – фехтовальщик Артур Юсупов и лучница Светлана Баранцева стали призерами в номинации «Преодоление: за вклад в развитие адаптивного спорта», - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Стоит добавить, что с 2014 по 2017 годы Краснодарский край был лидером по развитию спорта среди регионов. На Кубани идет активное возведение спортивных объектов и инфраструктуры, проводятся мероприятия регионального, федерального и международного уровней.
Напомним, в Сочи проведут открытый турнир по армейскому рукопашному бою. Соревнования, посвящённые памяти Героя России Евгения Эпова, пройдут 22 декабря .
ИСТОЧНИК KP.RU