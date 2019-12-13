В Геленджике водитель внедорожника застрелил мастифа на глазах у хозяйки

СЕГОДНЯ 18:50 2019-12-13T18:50:35+03:00

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В полицию Геленджика обратилась местная жительница, которая рассказала, что у дома №13 по улице Черняховского, недалеко от детской площадки, водитель автомобиля Toyota RAV4 выстрелил в ее собаку породы мастиф. Затем злоумышленник скрылся. Собака от полученного ранения скончалась.

- В данный момент по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, на Кубани девушка отрубила голову кошке топором. Этот зверский случай произошел в станице Нововладимировской Тбилисского района. Ужасную историю полицейским рассказала 43-летняя женщина, на глазах у которой, похоже и произошла расправа над животным. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители. По заявлению матери полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU