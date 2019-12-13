В Геленджике водитель внедорожника застрелил мастифа на глазах у хозяйки
В полицию Геленджика обратилась местная жительница, которая рассказала, что у дома №13 по улице Черняховского, недалеко от детской площадки, водитель автомобиля Toyota RAV4 выстрелил в ее собаку породы мастиф. Затем злоумышленник скрылся. Собака от полученного ранения скончалась.
- В данный момент по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, на Кубани девушка отрубила голову кошке топором. Этот зверский случай произошел в станице Нововладимировской Тбилисского района. Ужасную историю полицейским рассказала 43-летняя женщина, на глазах у которой, похоже и произошла расправа над животным. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители. По заявлению матери полиция проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU