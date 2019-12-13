2019-12-13T19:10:15+03:00
Спорт

Краснодарские спортсмены вновь бросят вызов трамваю

Бегуны посоревнуются в скорости передвижения по городу с электротранспортом
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре 14 декабря пройдет второй забег «Обгони трамвай». 40 спортсменов отправятся на новом вагоне с территории депо по маршруту № 4 «Ул. Индустриальная — Комсомольский мкр.». Бегуны покинут его на остановке «ул. Шевченко». Затем они будут выяснять, кто быстрее, направляясь к финишу дистанции - ТРК «Сити Центр».

- Такой забег в Краснодаре пройдёт уже во второй раз. В 2018 году бегуны боролись за победу с трамваем № 5. Тогда все участники финишировали быстрее электротранспорта, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В забеге 2019 года трамвай пойдёт по стандартному маршруту — через стадион «Кубань», а это 13 остановок. Участники побегут по Ставропольской — через Городской Сад. Длина дистанции – 5 км. На финише все участники забега получат грамоты.

Напомним, краснодарский край стал одним из регионов-лидеров по развитию спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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