2019-12-14T08:38:02+03:00
Общество

Сотрудники Краснодарского УФАС РФ привлекают газовиков к административной ответственности

Это делают при нарушении порядка подключения потребителям к сетям
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба Краснодарского УФАС РоссииФото: пресс-служба Краснодарского УФАС России
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Краснодарское УФАС России, в рамках контроля за соблюдением ресурсоснабжающими организациями антимонопольного законодательства при подключении к газораспределительным сетям, привлекает их к административной ответственности.

- За последние два года количество выявленных нарушений постоянно растет, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского УФАС России.

Только в 3 квартале 2019 года специалисты вынесли 44 постановления на сумму 26 млн 400 тысяч рублей. При этом Краснодарским УФАС России стали применяться санкции в максимальном размере 1 млн руб.

Напомним, краснодарский УФАС России рассматривает дело, возбужденное в отношении АО «Краснодаргоргаз». Организацию подозревают в нарушении действующего антимонопольного законодательства. АО «Краснодаргоргаз» ущемил интересы неопределённого круга потребителей в краевой столице путем необоснованного направления в адрес жителей оферт на заключение договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, понуждением по оплате до 01.04.2019, стоимости услуги, а также необоснованного установления на 2019 год платы за техническое обслуживание газового оборудования

ИСТОЧНИК KP.RU

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