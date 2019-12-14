На Кубани иномарка сбила велосипедиста с 3-летним ребенком

СЕГОДНЯ 10:00 2019-12-14T10:00:15+03:00

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В станице Рязанской Белореченского района произошло ДТП в результате которого пострадал 3-летний ребенок.

- По предварительным данным, мужчина, находясь за рулем Тойота RAV 4, пересекая нерегулируемый перекресток, не пропустил 52-летнего велосипедиста и столкнулся с ним, - рассказали «КП» - Кубань» в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения по Белореченскому району.

В момент ДТП на специальном заднем сидении, установленном на велосипеде, перевозился 3-летний ребенок. С травмами малыша госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, в районе 109-километра автодороги Краснодар - Кропоткин произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 44-летний мужчина, управляя большегрузным автомобилем «КАМАЗ 45143» с прицепом выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с фурой под правлением 24-летнего молодого человека.В результате происшествия 44-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU