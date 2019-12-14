В Интернет выложили фото с места крушения Ми-28 на Кубани

СЕГОДНЯ 11:04 2019-12-14T11:04:59+03:00

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В Интернете появилось фото разбившегося 11 декабря в Краснодарском крае ударного вертолета Ми-28. Он потерпел крушение во время тренировочного полета в районе Кореновска.

- Машина сильно пострадала. Вероятнее всего, причиной таких повреждений стало то, что вертолет зацепился за землю несущими винтами, когда заходил на разворот, - отмечают источники в службах спасения.

Напомним, Ми-28 разбился в Краснодарском крае недалеко от станицы Платнировской. На борту находилось два человека – командир экипажа подполковник Александр Склянкин и второй пилот, 44-летний майор Руслан Кушниренко.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Создана и работает специальная комиссия, которая рассмотрит все версии причин катастрофы «Ночного охотника», включая метеоусловия, техническую неисправность и человеческий фактор.

ИСТОЧНИК KP.RU