2019-12-14T11:04:59+03:00
Происшествия

В Интернет выложили фото с места крушения Ми-28 на Кубани

Вертолет перевернулся во время катастрофы
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: avia.pro автор не указанФото: avia.pro автор не указан
Изменить размер текста:

В Интернете появилось фото разбившегося 11 декабря в Краснодарском крае ударного вертолета Ми-28. Он потерпел крушение во время тренировочного полета в районе Кореновска.

- Машина сильно пострадала. Вероятнее всего, причиной таких повреждений стало то, что вертолет зацепился за землю несущими винтами, когда заходил на разворот, - отмечают источники в службах спасения.

Напомним, Ми-28 разбился в Краснодарском крае недалеко от станицы Платнировской. На борту находилось два человека – командир экипажа подполковник Александр Склянкин и второй пилот, 44-летний майор Руслан Кушниренко.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Создана и работает специальная комиссия, которая рассмотрит все версии причин катастрофы «Ночного охотника», включая метеоусловия, техническую неисправность и человеческий фактор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре с рейса сняли пассажира-матершинника
В Интернет выложили фото с места крушения Ми-28 на Кубани
На Кубани иномарка сбила велосипедиста с 3-летним ребенком
Сотрудники Краснодарского УФАС РФ привлекают газовиков к административной ответственности
На Кубани впервые вручат гранты «Агростартап»
Краснодарские спортсмены вновь бросят вызов трамваю
В Геленджике водитель внедорожника застрелил мастифа на глазах у хозяйки
Краснодарский край стал одним из регионов-лидеров по развитию спорта
На Кубани в 2019 году пополнился парк школьных автобусов
На Кубани мужчина после ссоры с супругой сжег две машины
В Краснодаре прошло заседание краевого Совета по правам человека
В Законодательном собрании края Юрий Бурлачко вручил юным кубанцам главный документ гражданина– паспорт
В Краснодаре вернули ветерану ВОВ право пользования государственными мерами поддержки
На Кубани появился новый прибрежный природный комплекс
Антимомнопольная служба расследует дело АО «Краснодаргоргаз»
ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили за три года доходность 16,68% по полисам инвестиционного страхования жизни
«Ростелеком» дарит месяц подписки на популярные фильмы и сериалы в Wink
В Краснодаре откроется «Рождественская ярмарка»
В Музыкальном микрорайоне Краснодара возведут ряд социальных объектов
Волгоград и Краснодар свяжет прямой авиарейс
Страшнее сигарет: на Кубани перестанут продавать никотиновые смеси детям
В Музыкальном районе Краснодара начнут строить дороги
На улице Гоголя в Краснодаре установят запрещающие дорожные знаки
В Анапе подозреваемого в разбое мужчину поймали в Санкт-Петербурге
Роскомнадзор на базе пресс-центра "КП" - Кубань" рассказал о самых частых ошибках СМИ
В новый год без долгов - хорошая примета: ПАО «ТНС энерго Кубань» объявляет акцию «Оплати долг без пени»
В Краснодарском крае построят новые развязки и пешеходные переходы
В 2020 году на Кубани снимут ограничения по программам для врачей