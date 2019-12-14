2019-12-14T11:53:00+03:00
Происшествия

В Краснодаре с рейса сняли пассажира-матершинника

Дебошира оштрафовали за хулиганство
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В отдел полиции аэропорта Краснодара поступило сообщение, что на борту самолета, вылетающего из краевой столицы в Москву, находится пассажир, который ведет себя неадекватно. Он выражался нецензурной бранью в отношении других пассажиров. При этом, мужчина не реагировал на просьбы о соблюдении порядка от членов экипажа.

- На борт воздушного судна поднялись сотрудники полиции, которые доставили в отделение 37-летнего жителя Темрюкского района, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

Мужчина уже понес административное наказание по статье «Мелкое хулиганство».

Напомним, в январе 2020 года в расписании международного аэропорта Волгограда появятся новые направления. Так, город-герой и Краснодар свяжет прямой авиарейс. Полеты в Краснодар будут выполнять по понедельникам, средам и субботам. Время вылета из Волгограда - 22:30. Время прилета в город-герой – 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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