В Краснодаре с рейса сняли пассажира-матершинника
В отдел полиции аэропорта Краснодара поступило сообщение, что на борту самолета, вылетающего из краевой столицы в Москву, находится пассажир, который ведет себя неадекватно. Он выражался нецензурной бранью в отношении других пассажиров. При этом, мужчина не реагировал на просьбы о соблюдении порядка от членов экипажа.
- На борт воздушного судна поднялись сотрудники полиции, которые доставили в отделение 37-летнего жителя Темрюкского района, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.
Мужчина уже понес административное наказание по статье «Мелкое хулиганство».
Напомним, в январе 2020 года в расписании международного аэропорта Волгограда появятся новые направления. Так, город-герой и Краснодар свяжет прямой авиарейс. Полеты в Краснодар будут выполнять по понедельникам, средам и субботам. Время вылета из Волгограда - 22:30. Время прилета в город-герой – 13:00.
ИСТОЧНИК KP.RU