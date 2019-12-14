В Анапе объем курортного сбора вырос почти в три раза
В бюджет Анапы с начала 2019 года поступило более 61 млн рублей в виде курортного сбора. Деньги направили в Фонд развития инфраструктуры.
- Рост, по сравнению с 2018-м годом составил 41 млн. Тогда удалось собрать 20,4 млн рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.
Все собранные средства останутся в бюджете муниципалитета. Их потратят, в частности, на реставрацию памятников. Большую часть направят на подготовку курортной инфраструктуры к сезону 2020 года.
Напомним, на Кубани сформируют базу данных, куда войдут все деловые площадки, функционирующие на территории региона. Это поможет им принимать больше всероссийских и международных мероприятий. На сегодняшний день Кубань является лидером среди регионов по развитию туристической отрасли. В 2018 году на курортах края отдохнули 17 млн человек, что является абсолютным рекордом.
ИСТОЧНИК KP.RU