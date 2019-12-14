2019-12-14T19:20:47+03:00
Общество

В Сочи вступил запрет на летнюю автомобильную резину

Туристам рекомендуют пересесть на общественный транспорт
Максим ОСОКИН
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Фото: kp.ruФото: kp.ru
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Власти Сочи ввели запрет на передвижение по дорогам курорта для автомобилей на летних шинах. Кроме того, туристам, которые планируют провести новогодние каникулы на курорте, рекомендуют отказаться от использования личного транспорта для передвижения по городу.

- Количество общественного транспорта в период новогодних праздников будет увеличено, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Для снижения транспортной нагрузки на дороги курорта будут организованы перехватывающие парковки в Адлерском или Хостинском районах.

Напомним, в новом сезоне в Сочи единый ски-пасс заработает на всех горных курортах – «Роза Хутор», горно-туристический центр «Газпром» и Курорт Красная Поляна, - рассказали в администрации Сочи. - А также появится возможность использовать инфрaструктуру кaждого из трех курортов – прокaты снаряжения, школы инструкторов, ресторaны, кaфе, дополнительные услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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