2019-12-15T16:52:18+03:00
Общество

Хабиб Нурмагомедов посетил академию и стадион «Краснодара»

Правда, с Магомедом-Шапи Сулемановым чемпион UFC так и не встретился
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Мурад Мусаев и Хабиб Нурмагомедов Фото: ФК "Краснодар"Мурад Мусаев и Хабиб Нурмагомедов Фото: ФК "Краснодар"
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Непобежденный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетил академию и стадион «Краснодар». Экскурсию гостю проводили спортивный директор Академии Максим Савостин и старший тренер основной команды «быков» Мурад Мусаев.

Боец пообщался с воспитанниками академии и раздал им автографы, попробовал свои силы на футбольном тренажере, а также посетил новый фан-шоп «Краснодара», где ему вручили футболку земляка Хабиба нападающего «быков» Магомед-Шапи Сулейманова. Сам молодой футболист, который ранее приглашал в Краснодар Нурмагомедова улетел в отпуск.

Хабиб Нурмагомедов посетил Академию и стадион ФК Краснодар .Звёздному гостю рассказали о жизни чёрно-зелёных

— Шапи, я на месте, но Олегович недоволен тобой. Говорит, ты улетел. Где гостеприимство? — сказал Нурмагомедов в сторис Instagram.

— Постоянно приглашаешь-приглашаешь, и нет тебя. Зато я показал, как ты поешь, — добавил Мусаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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