В Анапе на улице Горького водитель иномарки столкнулся с клумбой
Около 03:25 15 декабря 33-летний житель Свердловской области, управляя авто «Мицубиси Эйртрек», свернул под запрещающий знак с улицы Краснодарская на Горького. Он ехал в сторону Театральной площади, где столкнулся с каменной клумбой.
На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Они направили водителя на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, результат оказался отрицательным.
Фото: instagram.com/omvd_anapa
- Водителя привлекли к административной ответственности по статье 12.33 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ОМВД России по Анапе.
Напомним, под Новороссийском зерновоз опрокинулся на легковой автомобиль. Водитель грузовика не справился с управлением.
ИСТОЧНИК KP.RU