В Анапе на улице Горького водитель иномарки столкнулся с клумбой

СЕГОДНЯ 07:42 2019-12-16T07:42:57+03:00

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Около 03:25 15 декабря 33-летний житель Свердловской области, управляя авто «Мицубиси Эйртрек», свернул под запрещающий знак с улицы Краснодарская на Горького. Он ехал в сторону Театральной площади, где столкнулся с каменной клумбой.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Они направили водителя на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, результат оказался отрицательным.

Фото: instagram.com/omvd_anapa

- Водителя привлекли к административной ответственности по статье 12.33 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ОМВД России по Анапе.

Напомним, под Новороссийском зерновоз опрокинулся на легковой автомобиль. Водитель грузовика не справился с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU