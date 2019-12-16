В Курганинском районе мужчина сел пьяным за руль
На одной из улиц Курганинска инспекторы остановили машину марки «ВАЗ-21074». Водитель легковушки был пьян. Это подтвердило медицинское освидетельствование.
Сотрудники полиции установили, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за подобное нарушение. Ему было назначено наказание в виде лишения права управления сроком на 1 год и 6 месяцев и штрафа в 30 тысяч рублей.
- В отношении 37-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Ему грозит до двух лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Напомним, в Анапе на улице Горького водитель иномарки столкнулся с клумбой. Нарушителя привлекли к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU