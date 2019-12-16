2019-12-16T10:10:58+03:00
Происшествия

В Курганинском районе мужчина сел пьяным за руль

Ранее он уже привлекался к ответственности за вождение авто в нетрезвом виде
Александра ПОДУШКО
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В Курганинском районе мужчина сел пьяным за рульВ Курганинском районе мужчина сел пьяным за рульФото: Архив "КП"
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На одной из улиц Курганинска инспекторы остановили машину марки «ВАЗ-21074». Водитель легковушки был пьян. Это подтвердило медицинское освидетельствование.

Сотрудники полиции установили, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за подобное нарушение. Ему было назначено наказание в виде лишения права управления сроком на 1 год и 6 месяцев и штрафа в 30 тысяч рублей.

- В отношении 37-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Ему грозит до двух лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Анапе на улице Горького водитель иномарки столкнулся с клумбой. Нарушителя привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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