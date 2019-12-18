2019-12-18T11:30:44+03:00
Общество

На Кубани 19-летний парень пожаловался в полицию, что его обзывают геем и вымогают деньги

Он требует найти и разобраться с неким человеком по имени Стас
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
19-летний парень искренне оскорблен и требует справедливого наказания19-летний парень искренне оскорблен и требует справедливого наказания
Изменить размер текста:

В полицию города Кропоткин в Краснодарском крае обратился 19-летний парень. В отчаянии он написал заявление на некоего Стаса, который называет его геем и требует за тысячу рублей оказывать ему услуги сутенера.

- Проводится проверка по данному факту, - пояснил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

Напомним, на Кубани школьник опубликовал непристойную фотографию одноклассницы, которую подделал в программе. Инцидент произошел в Белоглинском районе Краснодарского края. Там 9-классник смонтировал изображение своей одноклассницы с кадрами из сети. Фото якобы обнаженной девочки в закрытую группу в соцсети. Однако эта информация дошла до родителей подростка и они обратились с заявлением в полицию.

Сейчас в школе, где учатся подростки, идет разбирательство. Шутника из 9-го класса могут исключить из школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани запретили продажу никотиновых смесей подросткам
На Кубани мужчина обвинил своего знакомого в краже денег и телефона
В Сочи у приезжих из Иркутска полицейские нашли 39 свертков с мефедроном
На Кубани 19-летний парень пожаловался в полицию, что его обзывают геем и вымогают деньги
В Сочи врачи сохранили зрение 7-летнему ребенку
В Краснодарском крае подвели итоги «Казачьего диктанта»
В Краснодаре школьница выпала из окна многоэтажки
На Кубани завершилось первенство по стрельбе из пневматического оружия
В Динском районе руководитель организации задолжал сотруднику 415 тысяч рублей
Евгений Пашутин: «Локомотив-Кубань» не показал ту эффективность в атаке, на которую способен
В Брюховецком районе капитан полиции сломал нос местному жителю
В Сочи подросток проглотил поплавок и чуть не задохнулся
На Кубани школьник опубликовал непристойную фотографию одноклассницы, которую подделал в программе
В Ейске открылась выставка «Рождественская история Щелкунчика»
На Кубани увеличили стипендии победителям Олимпийских игр и их тренерам
В Новороссийске мужчина упал на козырек подъезда
В аэропорту Сочи установили бюст летчика-космонавта Виталия Севастьянова
Кубанский бобслеист завоевал «серебро» этапа Кубка Европы