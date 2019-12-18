На Кубани 19-летний парень пожаловался в полицию, что его обзывают геем и вымогают деньги

СЕГОДНЯ 11:30 2019-12-18T11:30:44+03:00

Он требует найти и разобраться с неким человеком по имени Стас

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В полицию города Кропоткин в Краснодарском крае обратился 19-летний парень. В отчаянии он написал заявление на некоего Стаса, который называет его геем и требует за тысячу рублей оказывать ему услуги сутенера.

- Проводится проверка по данному факту, - пояснил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

Напомним, на Кубани школьник опубликовал непристойную фотографию одноклассницы, которую подделал в программе. Инцидент произошел в Белоглинском районе Краснодарского края. Там 9-классник смонтировал изображение своей одноклассницы с кадрами из сети. Фото якобы обнаженной девочки в закрытую группу в соцсети. Однако эта информация дошла до родителей подростка и они обратились с заявлением в полицию.

Сейчас в школе, где учатся подростки, идет разбирательство. Шутника из 9-го класса могут исключить из школы.

ИСТОЧНИК KP.RU